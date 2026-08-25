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Bigaspor'dan genç golcü transferi

Bigaspor'dan genç golcü transferi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Çanakkale temsilcisi Bigaspor transferde Muğlaspor'dan 22 yaşındaki golcü Mehmet Anıl Yörük'ü kiraladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Çanakkale temsilcisi Bigaspor transferde Muğlaspor'dan 22 yaşındaki golcü Mehmet Anıl Yörük'ü kiraladı. Mehmet Anıl'ın 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kiralık olarak kadroyu katıldığı açıklandı. Genç futbolcu geçen sezon ilk yarıda Polatlı 1926, ikinci yarıda Bornova 1877'de kiralık forma giydi. Bigaspor yönetimi transferle ilgili, "Hoş Geldin Mehmet Anıl Yörük! Kulübümüz, Mehmet Anıl Yörük'ü 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Mavi-beyaz formamız altında göstereceği mücadele ve katkıyla takımımıza güç katacağına inandığımız Mehmet Anıl Yörük'e Bigaspor ailemize hoş geldin diyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını diliyor, birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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