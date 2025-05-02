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Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi Softbol Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi Softbol Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi Softbol Kız Takımı, Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Softbol Gençler Kız Türkiye Şampiyonası'nda 30 takım arasında birincilik elde ederek Balıkesir'i gururlandırdı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, şampiyon öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi Softbol Kız Takımı, Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Softbol Gençler Kız Türkiye Şampiyonası'nda 30 takım arasında üstün performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu büyük başarıyla öğrenciler, azim ve emeklerinin karşılığını alarak hem okullarını hem de Balıkesir'i gururlandırdı. Takım bu başarısı, sporun birleştirici gücünü ve gençlerimizin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yaptığı açıklamada "Şampiyon olan öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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