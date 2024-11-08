BİDEV, Balıkesir Gönen'de Yeni Basketbol Sahası Açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) yeni sahasını Balıkesir - Gönen'de açtı

Çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak için 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk programı ile dezavantajlı bölge okullarına basketbol sahaları kazandıran Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), dokuzuncu sahasını Balıkesir Gönen'de hayata geçirdi.

'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' programı kapsamında basketbol sahası olmayan okullara saha kazandırımı, antrenör eğitimi ve teknik malzeme desteklerini ilke edinmiş BİDEV, dijitalleşmeye öncülük eden internet şirketleri grubu olan iLab'in katkılarıyla Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu'nda hayata geçirilen yeni sahanın açılışına, iLab Kurucu & Yönetici Ortağı Mustafa E. Say, BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Eski Milli Basketbolcu Efe Aydan, BIDEV Mütevelli Heyeti üyeleri İsmail Şenol ve İhsan Bayülken ve BİDEV yöneticileri katıldı.

BASKETBOL YOLUYLA İYİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin; 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk programımız ile çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız kısa yolculukta sekizinci sahamızı, uzun yıllardır basketbola olan yatırımlarını sürdüren iLab ortaklığıyla açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi' dedi.

iLab Kurucu & Yönetici Ortağı Mustafa E. Say ise spora olan katkılarıyla ilgili; "İçinde bulunduğumuz sektör dinamik ve yenilikçi olmamızı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla takım ruhuyla hareket etmek, rekabetçi ve çevik olmak iLab şirket kültürünün temel unsurlarından. Takım sporlarıyla iç içe olmamız ve spora destek veren iş birlikleri geliştirmesi bunun doğal bir uzantısı. Basketbola olan katkımız 2013-2015 yıllarında tamamen genç oyunculardan oluşan kadrosu ile Sigortam.net-Pertevniyal isimli takımımızın bölgesel ligde oynamasıyla başladı. Bugün ise kendi adımızı taşıyan iLab Basketbol takımımız tüm grup şirketlerimizin desteğiyle Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor" dedi.

BİDEV'le gerçekleştirdikleri iş birliğine istinaden Say "Basketbola ilgisi olan gençlerimize potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek ortamlar ve olanaklar yaratmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda BİDEV'in gençlerimiz için yürüttüğü bu kıymetli çalışmalara biz de katkıda bulunmuş ve Balıkesir'deki öğrencilerimize yeni bir saha kazandırmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.