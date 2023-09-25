BİDEV 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 11-12 yaş grubundan 48 sporcu katıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) organize ettiği 3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı.

BİDEV'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Erasmus+ tarafından kabul gören ve onaylanan "BİDEV BasketForAll Projesi" kapsamında 3x3 turnuvası, Spor İstanbul AŞ Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya 11-12 yaş grubunda kız ve erkek 48 sporcu katılırken, 4 kız ve 8 erkek takım organizasyonda mücadele etti.

Organizasyonla basketbol paydaşları arasında sektörler arası iş birliğinin yanı sıra genç sporcuların hem saha içindeki becerilerine hem de akranları ile sosyalleşme boyutuna odaklanma hedeflendi.

Turnuva sonrasında, katılımcılar ile öne çıkan takım ve sporculara BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, organizasyonun düzenlenmesinde katkısı olan vakfın mütevelli üyesi Turhan Koray tarafından ödüller verildi.

Sporcu ailelerinin de ilgi gösterdiği organizasyona, BİDEV adına yönetim kurulu üyeleri Sema Kasapoğlu, Murat Yosmaoğlu, kurucu üye Sinan Güler, mütevelliler Tamer Oyguç ile Ümit Avcı da katıldı.