Biatle-Triatle ve LaserRun Avrupa Şampiyonası'nda Bandırma'nın Başarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biatle-Triatle ve LaserRun (BTRL) Avrupa Şampiyonası'nda Bandırma'yı gururlandıran genç sporcular, memleketlerine dönüşlerinin ardından Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde özel bir programla karşılandı.

İlçe Müdürü İsmail Güzsoy'un makamında gerçekleşen buluşma, sporcuların elde ettiği başarıların değerlendirildiği samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Dostane bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sporcuların elde ettikleri dereceler ve süreç boyunca gösterdikleri azim konuşuldu. Program, başarı pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Antrenör Mehmet Yıldırım, şampiyona sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Alanya'da 22 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda Bandırma olarak çok güzel bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müdürü İsmail Güzsoy da sporcuları tebrik ederek, "Bandırmamızın adını uluslararası arenada duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların azmi, gelecek nesillere ilham verecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR