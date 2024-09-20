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Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı

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Eski Los Angeles Dodgers beyzbol oyuncusu Julio Urias, eşine karşı şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Urias'ın eşi Daisy Perez'i kovaladığı ve onu bir çite ittiği görüntüler ortaya çıktı. Olay, bir futbol maçı sırasında gerçekleşti ve Urias, beş ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Oyuncu, aile içi şiddeti kabul etti ve 36 ay şartlı tahliye aldı. Bu olay, Urias'ın kariyerini derinden etkiledi ve MLB tarafından süresiz izne çıkarıldı. Urias, 2019'da da benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Eski Los Angeles Dodgers beyzbol oyuncusu Julio Urias, eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle büyük bir skandalın odağında yer alıyor. Kaliforniya Karayolları Devriyesi'nin yayınladığı görüntülerde, 28 yaşındaki Urias'ın eşi Daisy Perez'i kovaladığı ve onu bir çite ittiği görülüyor.

Olay,bir futbol maçı sırasında gerçekleşti. İddialara göre, Urias'ın kadın hayranlarla fotoğraf çektirmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Görüntülerde Urias'ın eşini ittiği, saçını çektiği ve ona doğru hamle yaptığı görülüyor.

Urias, olay sonrası beş ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bunların çoğu düşürülse de, Mayıs ayında aile içi şiddeti kabul etti. Mahkeme kararıyla 36 ay şartlı tahliye aldı, toplum hizmeti ve aile içi şiddet danışmanlığı alması emredildi.

Bu olay, Urias'ın kariyerini derinden etkiledi. MLB tarafından süresiz izne çıkarılan oyuncu, o zamandan beri hiçbir maçta yer almadı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Urias'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu, Urias'ın karıştığı ilk aile içi şiddet vakası değil. 2019'da da benzer bir olayla gündeme gelmişti. MLB'nin aile içi şiddet politikası kapsamında bir oyuncunun iki kez cezalandırılması görülmemiş bir durum olacağından, Urias'ın kariyerinin ciddi tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı

Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı

Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı

Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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