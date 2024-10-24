Üye Girişi
Haberler

Beyzbol maçında göğüslerini kameralara gösteren iki kadın tepki çekti

Beyzbol maçında göğüslerini kameralara gösteren iki kadın tepki çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçında iki kadın taraftarın uygunsuz davranışlarına sahne oldu. Sasha Maria Figueiredo adlı sosyal medya fenomeni de bu kadınlardan biriydi. Ayrıca, taraftarlar Padres takımından Jurickson Profar'a beyzbol topu ve bira fırlattı. Bu durum maçın 10 dakika durmasına neden oldu. Dodgers, bu play-off karşılaşmasını 2-0 kazanarak seriyi 3-2 üstünlüğüyle tamamladı.

Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçında hoş olmayan olaylar yaşandı. 12 Ekim'deki play-off karşılaşmasında tribünlerden gelen uygunsuz davranışlar ve taşkınlıklar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı, iki kadın taraftarın tribünde sergilediği uygunsuz davranışlar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, maç anlarının ardından kameranın bu taraftarlara çevrildiği görülüyor. Olaya karışan kadınlardan birinin sosyal medya fenomeni Sasha Maria Figueiredo olduğu ortaya çıktı. Figueiredo'nun sosyal medyada toplam 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Maçta yaşanan bir diğer olay ise taraftarların Padres oyuncusu Jurickson Profar'a beyzbol topu ve bira fırlatması oldu. Bu taşkınlık nedeniyle karşılaşmaya 10 dakika ara verilmek zorunda kalındı.

Saha içindeki mücadelede ise Dodgers, rakibini 2-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

MLB yetkilileri, yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Beyzbol maçında göğüslerini kameralara gösteren iki kadın tepki çekti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Dodgers Sosyal Medya 3-sayfa Dünya Medya Diego Spor

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
500

Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

Edep ya hu.

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.