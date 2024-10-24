Beyzbol maçında göğüslerini kameralara gösteren iki kadın tepki çekti
Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçında iki kadın taraftarın uygunsuz davranışlarına sahne oldu. Sasha Maria Figueiredo adlı sosyal medya fenomeni de bu kadınlardan biriydi. Ayrıca, taraftarlar Padres takımından Jurickson Profar'a beyzbol topu ve bira fırlattı. Bu durum maçın 10 dakika durmasına neden oldu. Dodgers, bu play-off karşılaşmasını 2-0 kazanarak seriyi 3-2 üstünlüğüyle tamamladı.
Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçında hoş olmayan olaylar yaşandı. 12 Ekim'deki play-off karşılaşmasında tribünlerden gelen uygunsuz davranışlar ve taşkınlıklar maça damga vurdu.
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı, iki kadın taraftarın tribünde sergilediği uygunsuz davranışlar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, maç anlarının ardından kameranın bu taraftarlara çevrildiği görülüyor. Olaya karışan kadınlardan birinin sosyal medya fenomeni Sasha Maria Figueiredo olduğu ortaya çıktı. Figueiredo'nun sosyal medyada toplam 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Maçta yaşanan bir diğer olay ise taraftarların Padres oyuncusu Jurickson Profar'a beyzbol topu ve bira fırlatması oldu. Bu taşkınlık nedeniyle karşılaşmaya 10 dakika ara verilmek zorunda kalındı.
Saha içindeki mücadelede ise Dodgers, rakibini 2-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
MLB yetkilileri, yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattı.