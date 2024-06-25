- Beytüşşebap'ta karda rafting antrenmanı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda sporcular, karda rafting antrenmanı yapıyor.

2018 yılından beri faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, her yıl doğal gölde eğitim alarak yarışmalara hazırlanıyor. Kamp için herkes Antalya ve Rize'yi seçerken Şırnaklı sporcular, Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki Çalyan Gölü'nü tercih ediyor. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan doğal gölde yılın her vakti kar erimiyor. Buz gibi kar sularının biriktiği dev gölde 15 günlük kamp kurup antrenman yapan sporcular, haziran ayında olmamıza rağmen karda rafting botuyla kayarak göle atlıyor. Metrelerce karın yağdığı bölge, buzul göl olarak da biliniyor.

Sporculardan Şaban Ali Gökçe, doğal gölde rafting yaptıklarını söyledi. Vatandaşların yılın belirli dönemlerinde buraya geldiğini belirten Gökçe, "Burası ilçemize çok yakın. Bizde buraya gelip kamp kurup, yüzüp rafting yapıyoruz. Eğitim alıyoruz. Buranın çok güzel bir havası var, buz gibi suda çalışıyoruz. Kar burada erimiyor. Herkesin tercih ettiği bir yer" dedi.