Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.
RESMEN AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor