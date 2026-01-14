Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Kadroda rotasyona giden Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.

Mert Günok, 3882 gün sonra Fenerbahçe formasını giydi

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.

Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.

Szymanski, 11 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla 11 resmi maç aradan sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli formayla son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Viktoria Plzen mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu maçın ardından ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Turkcell Süper Kupa'da oynanan 11 maçta ilk 11'den uzak kalmıştı.

Sadettin Saran ve yönetim tribünde

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında takımı yalnız bırakmadı.

Saran ve kurmayları, karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.

Fenerbahçe taraftarı, tribünleri doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında takımlarının yanında yer aldı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Gökmen Özdenak için saygı duruşu

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe müsabakası öncesinde Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Gökmen Özdenak için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe tribünlerinden tepki sesleri yükselse de sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran tribünleri uyardı, taraftarlar da Saran'ın uyarısı sonrasında saygı duruşuna devam etti.