Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 45-40'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

İstanbul temsilcisi, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde ağırladı.

Beykoz Belediyespor, ilk yarısını 24-19 önde tamamladığı mücadeleyi 45-40 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
