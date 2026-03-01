Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 45-40'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
İstanbul temsilcisi, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde ağırladı.
Beykoz Belediyespor, ilk yarısını 24-19 önde tamamladığı mücadeleyi 45-40 kazandı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan