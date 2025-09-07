Haberler

Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Veda Etti

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan temsilcisi Balatonfüredi KSE'ye 43-20 yenilerek organizasyona veda etti. İlk yarıyı 19-11 önde tamamlayan rakip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
