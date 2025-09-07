Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Veda Etti
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan temsilcisi Balatonfüredi KSE'ye 43-20 yenilerek organizasyona veda etti. İlk yarıyı 19-11 önde tamamlayan rakip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE ekibine 43-20 yenildi.
Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanan maçta Macaristan temsilcisi, ilk yarıyı 19-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Balatonfüredi KSE, maçtan 43-20'lik galibiyetle ayrıldı.
Turun ilk maçında da rakibine 42-18 yenilen Beykoz Belediyespor, organizasyona veda etti.