Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı Deplasmanda Yenerek Seriyi Önde Tamamladı
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 40-32 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 40-32 yendi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
İyi oyununu ikinci devre sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 40-32 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, 19 Mayıs Pazartesi günü yine Ankara'da oynanacak serinin ikinci karşılaşmasını da kazanması durumunda ligi 3. bitirecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor