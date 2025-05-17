Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı Deplasmanda Yenerek Seriyi Önde Tamamladı

Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı Deplasmanda Yenerek Seriyi Önde Tamamladı
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 40-32 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle sona erdi.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 40-32 yendi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 21-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İyi oyununu ikinci devre sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 40-32 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Beykoz Belediyespor, 19 Mayıs Pazartesi günü yine Ankara'da oynanacak serinin ikinci karşılaşmasını da kazanması durumunda ligi 3. bitirecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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