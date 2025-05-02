Beykan Şimşek'e 4 Maç Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek'e 4 maç cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçıyla ilgili kararlarını açıkladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftada oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek'e 4 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.05.2025 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Elazığspor Kulübü sporcusu Beykan Şimşek'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kurul ayrıca Elazığspor kulübüne 156 bin 600 TL para cezası da verdi. - ELAZIĞ