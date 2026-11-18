Beyaz Grup 12. haftada Isparta 32 Spor, Somaspor ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında Somaspor ile 0-0 berabere kaldı. Somaspor'da Mustafa Doğru kırmızı kart görürken Isparta 32 Spor'da Nurettin Çakır, Oğulcan Başol, Mustafa Acar ve Emirhan Parmaksız sarı kart gördü.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Somaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Hatem Yarar, Giray Kara, Ayşe Nida Portakal
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Mazlum Demir, Bahadır Yıldırım (Keni Var Uzun dk. 57), Bedirhan Altunbaş (Emirhan Parmaksız dk.30), Kaan Yüksel, Mustafa Acar, Vedat Bora (Muhammed Dursun dk. 16), Enver Cenk Şahin (Kerem Nurhan dk. 87), Nurettin Çakır, İlke Tankul
Somaspor: Batuhan Ataç, Mustafa Taner (Ferit Bay Gündüz dk. 46), Tamer, Enes Tayfun, Mert Polat Keklik (İlker Eren Gedik dk 90+5), Berk Çetin, Mehmet Gündüz, Mustafa Doğru, Eniscan Atik, Berke Kayar (Ömür Pektaş dk. 81), Enes Yetkin (İbrahim Semih Apaydın dk. 90+2), Sadettin Derviş Erkan
Kırmızı kart: Mustafa Doğru (Somaspor)
Sarı kartlar: Nurettin Çakır, Oğulcan Başol, Mustafa Acar, Emşrhan Parmaksız (Isparta 32 Spor), Sadettin Derviş, Berke Kayar (Somaspor)