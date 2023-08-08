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Beşiktaşlıların hayalleri suya düştü! Talisca, Şenol Güneş'in sözlerini tek cümlesiyle boşa çıkardı

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca ile görüştüğünü ve siyah-beyazlı kulübe gelmek istediğini belirtmişti. Brezilyalı yıldız yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim." ifadelerini kullanarak deneyimli hocayı yalanladı. Güneş'in sözleri sonrası büyük heyecan yaşayan Beşiktaş taraftarı, Talisca'nın açıklaması sonrası büyük yıkım yaşadı.

Al Nassr forması giyen Talisca, Beşiktaş'a geri dönmek istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Şenol Güneş'in, "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon eurodan aşağıya değil." sözlerini "Transfer görüşmesi yapmadım" diyerek boşa çıkardı.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM"

Talisca yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon eurodan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız." demişti.

Beşiktaşlıların hayalleri suya düştü! Talisca, Şenol Güneş'in sözlerini tek cümlesiyle boşa çıkardı

Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Beşiktaş 3. Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

slim shady:

Başak takımın oyuncusu nasıl bir açıklama yapsın ki! Tabiki öyle diyecek. Şenol hocanın bu konuda yalan konuşacağını kimse düşünemez herhalde!

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