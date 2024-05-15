Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, henüz siyah-beyazlı yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Görüşmelerden sonuç alınmazsa bedavaya gidecek olan Cenk için ezeli rakip devreye girdi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yerli golcü adayı Cenk Tosun. Beşiktaş ile bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varamayan 'Tosun Paşa' ile Fenerbahçe ilgileniyor. 32 yaşındaki milli yıldız, forvet hattına alternatif olarak düşünülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Cenk Tosun, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta bu sezon tüm kulvarlarda 26'sı ilk 11 olmak üzere 45 maçta sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, bu maçlarda takımına 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.