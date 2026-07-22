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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, kabri başında anıldı

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Tunaoğlu, vefatının 26. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anmaya kulüp yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.

Kulübün açıklamasına göre Tunaoğlu'nun, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anmaya, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Organizasyon, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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