Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı

Beşiktaş'ın forveti Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Minjae de kadroda yer aldı.

Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncusu, milli takımda 26 maçta 6 gol kaydetti.

A Grubu'nda Çekya, Meksika ve Güney Afrika ile karşılaşacak Güney Kore'nin kadrosuna ayrıca Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Minjae de dahil edildi.

Güney Kore'nin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Jo Hyeonwoo, Kim Seunggyu, Song Bumkeun

Defans: Kim Minjae, Cho Yumin, Lee Hanbeom, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Kim Moonhwan

Orta saha: Yang Hyunjun, Paik Seungho, Hwang Inbeom, Kim Jingyu, Bae Junho, Eom Jisung, Hwang Heechan, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Lee Kangin

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heungmin, Cho Guesung

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
