Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik milli takım kadrosuna seçildi. Eski Fenerbahçeli Kim Min-jae de kadroda yer aldı.

Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. Beşiktaş formasını terleten Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.

Defans: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens, Kim Moon-hwan.

Orta Saha: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in.

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min, Cho Gue-sung. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
