'Ana hedefimiz Türkiye Kupası'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, ligin sonuna kadar savaşacaklarını ve ana hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu açıkladı. Süper Lig'de 4-2 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası konuşan Olaitan, her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞLI Junior Olaitan, "Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın hangi bölgede görev verirse elinden geleni yaptığını ifade eden Olaitan, "Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp. Burada her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de her pozisyona uyum göstermeye çalışıyorum. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocam benden kanatta oynamamı isterse kanatta da oynarım. Orta sahaya dönmek güzel ama galip gelmek daha güzel" ifadelerini kullandı.

'SON MAÇA KADAR SAVAŞMAYA, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ligin sonuna kadar ellerinden geleni yapacağını söyleyen Olaitan, "Bugün güzel bir performans gösterdik. Derbiyi kaybetmek çok üzücü, acı verici. Derbileri kaybetmek her zaman kötüdür. Derbilerin Türk futbol tarihindeki yerini hepimiz biliyoruz. Ama o maç geçti. Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ANA HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI'

Ana hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu dile getiren Beninli orta saha oyuncusu, "Ana hedefimiz Türkiye Kupası ama kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından ikinci olabilmek için bütün maçlarda elimizden gelen en iyi performansı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Haberler.com
500

Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a gecenin tek üzücü haberi

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu