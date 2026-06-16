Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews ameliyat edildi
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Jonah Mathews'in aşil tendonu onarımı için ameliyat edildiğini duyurdu. Oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
Açıklamada Mathews'in Fenerbahçe Beko maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı.
Kaynak: AA / Süha Gür