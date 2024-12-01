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Beşiktaşlı Gabriel Paulista Ameliyat Oldu

Beşiktaşlı Gabriel Paulista Ameliyat Oldu
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Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçta sakatlanan Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Futbolcu, sol kalça ön adalesindeki yırtık için cerrahiden geçti.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gabriel Paulista ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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