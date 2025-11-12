Haberler

Beşiktaşlı Futbolcuların Tedbir Kararları Kaldırıldı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarını kaldırdı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
