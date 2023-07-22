Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı! Aylarca sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası genç futbolcu, magandaların saldırısına uğradı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Uzunhan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı. Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalabilir.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz" denildi.

2 MİLYON AVRO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı. Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.