Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2 golle zafere ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 kazandı.

ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top deneyimli kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

BEŞİKTAŞ'I NDIDI ÖNE GEÇİRDİ

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.

ERSİN YİNE KALESİNDE BAŞARILI

37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.

ABRAHAM BEŞİKTAŞ'I RAHATLATTI

Beşiktaş, 73. dakikada farkı ikiye çıkararak rahatladı. Beşiktaş'ta kendi yarı alanının ortalarında baskı yapan Orkun, rakibinin topuna dokundu ve Ndidi meşin yuvarlağı kontrol etti. Ndidi hemen sağındaki Rashica'ya topu bıraktı. Rashica da merkezden savunma arkasına sarkan Abraham'a uzun bir pas gönderdi. Abraham'ı aşan top ceza sahasına doğru yönelirken kaleci Deniz, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Abraham da araya girip topu sağ ayağının içiyle boş ağlara gönderdi.

ABRAHAM'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Beşiktaş 85. dakikada farkı üçe çıkardı. Beşiktaş'ın merkezden geliştirdiği atakta Rashica, sağdan atağa katılıp savunma arkasına sarkan Taylan'a derinlemesine pasını gönderdi. Taylan'ın sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşu kaleci Deniz çıkardı. Dönen topu takip eden Abraham, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izleyen maçın hakemi Ozan Ergün, Taylan'ın vuruşundan sonra topun Taylan'ın eline çarptığını tespit etti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

KONYA'DA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Konyaspor, zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak.