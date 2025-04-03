Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 Mağlup Oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş evinde karşılaştığı Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla İzmir ekibi yarı finale adını yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında kale önünde Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın rakiplerini geçip ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Juan, Romulo ile verkaç sonrasında ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

77. dakikada Victor Hugo'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray Günter'in kafa vuruşunda topun, Arthur Masuaku'nun eline çarpmasından dolayı maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 1-2

81. dakikada Koray Günter'in kendi yarı sahasından uzun attığı pasta defans hatasında topu alan Romulo'nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ceyhun Sesigüzel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu (Semih Kılıçsoy dk. 83), Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 70), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Ciro Immobile dk. 83), Joao Mario (Gabriel Paulista dk. 39), Ernest Muçi (Amir Hadziahmetovic dk. 70)

Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter (Taha Altıkardeş dk. 83), Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan (Kuryu Matsuki dk. 90+2), İsmail Köybaşı, David Tijanic (Victor Hugo dk. 46), Juan (Emersonn dk. 83), Romulo (Kubilay Kanatsızkuş dk. 86)

Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ernest Muçi (dk. 29) (Beşiktaş), Romulo (dk. 38, 79 pen. ve 81) (Göztepe)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ernest Muçi (Beşiktaş), Anthony Dennis, Romulo (Göztepe) - İSTANBUL