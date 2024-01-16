Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, evinde Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'inde göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Santos, Karagümrük mücadelesine 11'de başlayan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekerken, ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'e şans verdi.

Beşiktaş, Eyüpspor maçına şu 11'le çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Cenk Tosun."

Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, tam 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim 2023 tarihinde oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Ghezzal, söz konusu müsabakada sakatlığı sebebiyle 21. dakikada oyundan çıkmıştı.

Ayrıca siyah-beyazlı takımda Hırvat oyuncu Ante Rebic de Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 maçın ardından kendine 11'de şans buldu. - İSTANBUL