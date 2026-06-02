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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Zeynep Üzen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Zeynep Üzen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Zeynep Üzen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Zeynep Üzen'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

26 yaşındaki voleybolcu, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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