UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan müsabakada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş yurda döndü. Siyah-beyazlıları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile sahasında oynaması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum şehrine yapılan mücadeleyi 2-1 kazandı. Ancak karşılaşmadan çok geceye Gürcistan güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara uyguladığı sert müdahaleler damga vurdu. Filistin bayrakları ve pankartları açmak isteyen taraftarlara Gürcistan polisi biber gazlı müdahalede bulundu. Olayların ardından maçın hakemi Morten Krogh da soyuna odasına giderek karşılaşmayı durdurdu.

Daha sonra gerek siyah-beyazlı yöneticilerin gerekse başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Gürcistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda olaylar yatıştırıldı ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle maçı 2-1 kazanan Beşiktaş da bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi aralarında Fenerbahçe ve Galatasaraylıların da olduğu taraftarlar karşıladı.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü de kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara üçlü çektirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz taraftarımızın arkasındayız"

Türk taraftarlarla Gürcistan güvenlik güçleri arasında yaşananlara değinen Kökçü, "Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız" şeklinde konuştu.

"Herkesin desteğini hissettik"

Milli futbolcu, tüm Türkiye'nin desteğini arkalarına hissettiklerini de belirterek, "Herkesin desteğini hissettik. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için milli bir meseleydi. Hep böyle devam edebilirsek çok güzel olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı