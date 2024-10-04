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Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un Serzenişini Haklı Buluyor

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Eintracht Frankfurt karşısında alınan mağlubiyetin ardından hocası Van Bronckhorst'un serzenişlerini haklı bulduklarını ve sezon boyunca birlik içinde güzel başarılar elde etmek istediklerini ifade etti.

- Feyyaz Uçar : "Hocamızın serzenişlerini yönetim olarak haklı bulduk"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar :

"Hep birlikte güzel şeyler başaracağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Eintracht Frankfurt karşısında sadece 3 puan kaybettiklerini ve sezonun uzun olduğunu söyleyerek, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un taraftarlarla ilgili serzenişlerini de yönetim olarak haklı bulduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına konuştu. Alınan mağlubiyete rağmen taraftarlardan anlayış beklediklerini vurgulayan Uçar, "Skor adına kötü bir akşam ama oyuncularımızın ellerinden geleni yaptığından eminiz. Birçok pozisyon var. Kaçan bir penaltımız, direkten dönen bir topumuz var. Üzücü bir durum, şanssız bir gece. Rakip kalecinin performansının yanı sıra biraz da bizim şanssızlığımız vardı. Belki son vuruşlarda daha dikkatli olsaydık şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. O yüzden bu akşam sahada olan bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Maç sonunda hocamızın serzenişlerini tüm yönetim olarak haklı bulduk, dinledik ve söylediği her sözün arkasındayız. Çünkü bugün sahada değil ıslanacak, kötü söz söylenecek ya da eleştirilecek çok az oyuncumuz vardı. Belki de yoktu hatta. O açıdan hocamızın söyledikleri çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var, sezon uzun. Avrupa'nın yanı sıra Süper Lig'de de şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Ligin ikinci yarısında kupa maçları da başlayacak. Tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Yukarıda başkanımız ve yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantıda oyundan olan memnuniyetimizi paylaştık. Hocamıza olan desteğimizin ne kadar doğru olduğunu bizzat kendimiz gözlemledik. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz Avrupa kupaları açısından sadece 3 puan var. Yolumuza devam edeceğiz. Bu sene hedeflerimiz var. Henüz ekim ayındayız. Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Biz camia olarak taraftarlarımızla hep birlikte yola devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın da bizimle beraber olmak istediğinden eminiz. Hep birlikte güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un Serzenişini Haklı Buluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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