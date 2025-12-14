Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter! Gerekeni yapacağız
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Murat Kılıç, gerekeni yapacaklarını belirterek, ''Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.
- Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, VAR hakeminin kurallara göre çağrı yapmadığını ve Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirtti.
- Murat Kılıç, Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur denmesi gerektiğini ve bu durum devam ederse gerekeni yapacaklarını ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
''ARTIK DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ''
VAR hakemine tepki gösteren Murat Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi." dedi.
''GEREKENİ YAPACAĞIZ''
Sözlerine devam eden Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." sözlerini sarf etti.