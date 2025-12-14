Haberler

Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter! Gerekeni yapacağız

Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter! Gerekeni yapacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Murat Kılıç, gerekeni yapacaklarını belirterek, ''Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.

  • Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, VAR hakeminin kurallara göre çağrı yapmadığını ve Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirtti.
  • Murat Kılıç, Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur denmesi gerektiğini ve bu durum devam ederse gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ARTIK DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ''

VAR hakemine tepki gösteren Murat Kılıç, "VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi." dedi.

''GEREKENİ YAPACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

İkinci yarı top mu oynadınız?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCool Black:

Daha birinci yarıda 10 kişi kalmış takım be topu oynayacak? İyi misin?

yanıt13
yanıt3
Haber YorumlarıFuat Marik:

Acilen yabancı hakem ama Ferhat gündoğdu seçmeyecek ortak bir komite seçecek ayrıca Ferhat gündoğdu neden halen görevde çok acayip

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

BJK İSEN RAKİBİDE HAKEM İDE FEDERASYONUDA YAYINCI YIDA ALGILARIDA YENECEKSİN JURASEKE PAS VERME DİYE VARMI DEDİ GÖKHAN A MUÇİYE İNDİR DİYE KİM DEDİ 8 TANE BİREYSEL HATA DAN GOL YE DİYE KİM DEDİ BU KADAR ÇÖPÜ KİM TRANSFER ETTİRDİ KARAKARTAL RUHU ARMA AŞKI KİMDE VAR BENCE SERDAL BAŞKANI TENZİH EDEREK SÖYLÜYORUM BEŞİKTAŞIMIN YÖNETİM SORUNU VAR ÖZELLİKLE HASAN ARAT VE EKİBİ MAHKEME ÖNÜNE ÇIKARILMALI HATALAR BAŞ TACI FAKAT ALENİ İHANET VARMI BAKILMALI

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

;)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
title