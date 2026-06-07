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Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in annesi Melahat Arseven son yolculuğuna uğurlandı

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven'in vefat eden annesi Melahat Arseven için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve basketbol takımı oyuncuları katıldı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven'in hayatını kaybeden annesi Melahat Arseven için cenaze töreni düzenlendi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına siyah-beyaz kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve merhumenin yakınları katıldı.

Melahat Arseven'in naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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