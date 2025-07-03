Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Takım, ikinci etap hazırlıkları için yarın Viyana'ya gidecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30'da özel bir uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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