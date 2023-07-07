Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken sağlık kontrolleri de sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, detaylı sağlık muayenelerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Denge ve kuvvet uygulamalarıyla başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından tamamlandı. Siyah-beyazlılar, akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler