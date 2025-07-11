Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters transferini bitirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncunun Siyah-beyazlıları tercih ettiği öğrenildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaşmaya sağlayamamasının ardından görüşmelere başladığı Kyle Walker-Peters transferinde mutlu sona ulaşıyor.

KYLE WALKER-PETERS'TA İMZA YAKIN

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmanın tamamlandığı menajeriyle ufak bir pürüzün kaldığı ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuya imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon euro verilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

Öte yandan İngiliz oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe'nin de talip olduğu ancak deneyimli sağ bekin Beşiktaş'a transfer olmayı seçtiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Premier Lig'de küme düşen Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı

Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Beşiktaş a iyi olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti

Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.