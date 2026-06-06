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Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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