Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 2 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakanın 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında gün içinde kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'ya formayı emanet etti.

Konyaspor maçında sol açıkta görev yapan Junior Olaitan orta sahanın merkezinde görevlendirilirken, Wilfred Ndidi yedek soyundu. Nijeryalı oyuncunun yerine ise Çek futbolcu Vaclav Cerny forma giydi.

Emirhan Topçu, maç kadrosunda yer almadı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, mide rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten gün içinde yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

Beşiktaş taraftarından 5 dakikalık tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.

Sergen Yalçın'a ıslık

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın adının okunduğu sırada deneyimli teknik adamı ıslıkladı.

Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Taraftar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı-Trabzonspor maçında tribünlerde boşluklar gözlendi.

Siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle oynadığı sezonun son iç saha mücadelesinde, tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Anneler Günü unutulmadı

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasından Tüpraş Stadı'nda önce Anneler Günü unutulmadı.

Statta yapılan anonsta tüm anneler onurlandırılırken, tribündeki futbolseverler ise bu özel günü alkışlarla kutladı.

Muçi, yeniden Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arnavut hücum oyuncusu, sezon başında Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında görev yapmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-3 berabere biten maçta 1 gol atmıştı.

Eylül 2025'te Trabzon temsilcisine kiralanan Muçi, bu sezon 32 maçta 13 gol kaydetti.

Trabzonspor ilk 11'i

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibi bordo-mavililer ise sahaya şu 11 ile dizildi:

"Andre Onana, Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Umut Nayir."

Trabzonspor yedek kulübesinde ise Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Tim Jabol-Folcarelli, Paul Onuachu, Boran Başkan, Yiğithan Çubukcu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Felipe Augusto yer aldı.

Trabzonspor'da erken değişiklik

Bordo-mavili takımda Beşiktaş karşısında erken bir değişiklik yaşandı.

Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, sakatlığı nedeniyle 7. dakikada yerini genç file bekçisi Ahmet Doğan Yıldırım'a bıraktı.