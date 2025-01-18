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Beşiktaş ve Samsunspor İlk Yarıda Beraberlikte Kaldı

Beşiktaş ve Samsunspor İlk Yarıda Beraberlikte Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u ağırladı. İlk yarıda iki takım da gol atamayarak 0-0 eşitlikle kapattı. Maçta dikkat çeken anlar arasında Al-Musrati'nin kaptığı top ve Immobile'nin üst direğe takılan vuruşu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Samsunpor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati'nin dokunduğu top Immobile'de kaldı. Immobile'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Muçi, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kart: Rick van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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