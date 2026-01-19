Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Abraham, ceza sahası çizgisi üzerinde sağına dönüp yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada pasla kullanılan kornerde sağ taraftan Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'da kaldı.

42. dakikada sağ kanattan Gözhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahası içinde Cerny topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken top El Bilal Toure'ye çarpıp kaleye yönelirken kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu kurtarışı sonrası meşin yuvarlak kornere gitti.

45+1. dakikada Orkun'un sağ kanattan ortasında Abraham göğsüyle topu El Bilal Toure'ye indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

Yedekler: Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Carole, Katongo, Semih Güler, Mather, Burak Kapacak, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Benes, Radomir Djalovic (Kayserispor) - İSTANBUL