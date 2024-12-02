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Beşiktaş ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaş ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da etkili ataklar geliştirse de, sonuca ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada topla ceza alanına giren Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kurtardı.

75. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

76. dakikada ceza alanına hareketlenen Gedson'un vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.

86. dakikada Strandberg'in pasında Joelson Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü.

90+3. dakikada Kilama'nın uzaklaştırdığı topla ceza yayı içerisinde buluşan Svensson'un şutu kale üzerinden auta çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk. 72), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas (Burak Yılmaz dk. 73), Rui Pedro (Abdulkadir Parmak dk. 72), Joelson Fernandes (Boutobba dk. 87), Aboubakar (Strandbeg dk. 78)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Okoronkwo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Zaunitdinov dk. 85), Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan (Can Keleş dk. 84), Gedson Fernandes, Rashica (Al-Musrati dk. 65), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Chamberlain dk. 78), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Onur Bulut, Joao Mario, Ndour, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Görkem Sağlam (dk. 29) (Hatayspor), Immobile (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erce Kardeşler, Rui Pedro, Rivas, Görkem Sağlam, Aboubakar, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Salih Uçan, Rafa Silva, Ersin Destenoğlu (Beşiktaş) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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