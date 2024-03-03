Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik

Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, gruplar halinde Tüpraş Stadyumu'na götürüldü.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Stadyuma girmeden önce, Galatasaraylı taraftarlar ile Beşiktaş taraftarı arasında sözlü atışmalar yaşandı. Polis barikatını aşarak Beşiktaş taraftarına doğru koşmaya çalışan grubu polis engelledi.

POLİS ENGEL OLDU

Yaşanan tartışmanın ardından polisin müdahalesiyle dağılan grup sakinleştirildi ve stadyuma giriş yapabildiler. Bu müdahale sonrasında herhangi bir ciddi olay yaşanmadı ve taraftarlar problem olmadan dağıldılar. Daha sonra Beşiktaş taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı. Galatasaray taraftarlarının da hızlı şekilde stadyuma girişleri sağlandı.