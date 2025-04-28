Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı

Elektriksiz kalan İspanya, Afrika ülkesine muhtaç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Tebrik Mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol kulüpleri, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı için sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yayımladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpler futbol akademilerinin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Beşiktaş Futbol Akademisinin mesajında, "UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkma başarısını göstererek ülkemize bu gururu yaşatan Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin paylaşımında ise "Bir rekora imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan, final maçını 2.likle tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş altı Takımını tüm mücadelesi için tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.