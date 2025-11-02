Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Toure ve Emirhan Topçu'nun golleriyle öne geçti, ancak Fenerbahçe maçta eşitliği sağladı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Pualista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Cerny, Toure" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 5'inci dakikada öne geçti. Toure'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cerny ceza sahasına ortaladı. Kale önüne koşu yapan Toure'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Beşiktaş, 22'nci dakikada ikinci golü buldu. Emirhan Topçu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Toure pasını tekrar ceza sahasına giren Emirhan'a aktardı. Emirhan Topçu'nun sağ ayakla uzak köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. Beşiktaş, 26'ncı dakikada 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü'nün Alvarez'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Yılmaz, sarı kart gösterdi. VAR uyarsının ardından pozisyonu tekrar izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kart ile Orkun Kökçü'yü oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da hakeme gösterdiği tepki sebebiyle kırmızı kart gördü. 32'nci dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği top tekrar İsmail'de kaldı. İsmail Yüksek'in bu kez sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 45+3'üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Nene'nin pasının ardından topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Asensio yaptığı düzgün vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.