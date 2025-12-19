Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 47. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

Beşiktaş evinde üstün

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle evinde 23 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 15'ini kazanan Beşiktaş, 3'ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 50 kez rakip ağları havalandırdı, 20 kez ise topu ağlarında gördü.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

Beşiktaş, son 10 maçta bir kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte Karadeniz ekibiyle yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavili takım ise rakibini bir kez mağlup etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

Farklı sonuçlar

Takımlar arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti 6-0'lık skorla Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.