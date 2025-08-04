Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-off Rakipleri Belli Oldu
Beşiktaş ve Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini öğrenirken, kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Beşiktaş, St. Patrick's'i geçmesi durumunda Lausanne veya Astana ile karşılaşacak. Başakşehir ise Viking'i elemesi halinde Universitatea Craiova veya Spartak Trnava ile oynayacak.
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı.
Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)- Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
Beşiktaş ilk maçını deplasmanda oynarken, Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek.