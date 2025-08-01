Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turunda Maç Programı Belli Oldu

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Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda sırasıyla Norveç'in Viking ve İrlanda'nın St. Patrick's ekipleriyle mücadele edecek. Maçlar 7 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki maç programı belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda Başakşehir, Norveç ekibi Viking, Beşiktaş ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile mücadele edecek.

Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ve Başakşehir'in maç programı şu şekilde:

7 Ağustos Perşembe:

20.00 Viking-İstanbul Başakşehir (Viking)

21.45 St. Patrick's-Beşiktaş (Tallaght)

13 Ağustos Çarşamba:

19.00 İstanbul Başakşehir-Viking (Başakşehir Fatih Terim)

14 Ağustos Perşembe:

21.00 Beşiktaş-St. Patrick's (Tüpraş)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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