Beşiktaş ve Alanyaspor 18. karşılaşmalarına çıkıyor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, lig tarihindeki 18. maçlarına çıkacak. Beşiktaş, son 3 maçta galip gelemedi ve Alanyaspor ile oynadığı son karşılaşmada eşitlik sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek.
Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.
Beşiktaş, son 3 maçta kazanamadı
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.
Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı.
Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
Alanya'daki 9. maç
Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.
Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.
Farklı skorlar
İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.
İstanbul'da 2016-17 ve 2021-22 ile Alanya'da 2016-17 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.
Ayrıca, 2022-23 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 17 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.