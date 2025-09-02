Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi Transfer Etti

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak oynamıştı.

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
