Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması: Kulübümüze ulaşmış istifa dilekçesi bulunmamaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş tribünlerinde yapılan "Hükümet istifa" sloganlarının ardından siyah-beyazlı kulübün üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş, kulübe ulaşan bir istifa dilekçesinin bulunmadığını belirtti.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bahçeli'nin aidat borçları olduğu da iddia edilirken, Beşiktaş'tan konuya ilişkin açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ SİTEDEN AÇIKLADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

"KULÜBÜMÜZE ULAŞMIŞ YAZILI İSTİFA DİLEKÇESİ BULUNMAMAKTADIR"

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır. Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.